Danes nekaj pred 15. uro je starejši moški skočil s Pevmskega mosta. Očividci so poklicali reševalce, ki so kmalu zatem prihiteli na prizorišče in moškega rešili iz vode. Bil je premražen, hujših posledic pa naj ne bi bilo. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v bolnišnico. Območje med Pevmo in Stražcami je preletaval tudi helikopter, na kraju so bili ob gasilcih tudi policisti.