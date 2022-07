Škoda precej večja od plena

Neznani tatovi oz. vandali so v noči na včerajšnji dan vlomili v sedež športnega društva Juventina v Štandrežu. »Razbili so dvoje vrat; v pisarni so vse razmetali in prebrskali vse predale, zatem so pobrali ključe in se odpravili še v sosednjo stojnico, kjer so iz blagajne pobrali nekaj drobiža in bankovcev, skupno okrog 30 evrov,« pojasnjuje predsednik Juventine Marko Kerpan in poudarja, da so si tatovi v stojnici spekli nekaj mesa in zatem si privoščili še nekaj pločevink pijače, medtem ko se piva niso dotaknili. »V stojnico so iz pisarne odnesli več dokumentov, ki so jih zatem polili s kisom - izpraznili so tri, štiri plastenke kisa, ki so jih našli v kuhinji. Povzročili so ogromno škodo; česa takega že dolgo nismo dočakali. Pred desetimi, petnajstimi leti smo nazadnje doživeli vlom, zatem so nam mogoče dvakrat vlomili v stojnico in pobrali kakih sto evrov,« je še povedal Kerpan in opozoril, da so tatovi vstopili v stojnico s ključi, ki so jih med drugim komaj zamenjali. Dogodek so včeraj zjutraj prijavili karabinjerjem, ki so sprožili preiskavo.

