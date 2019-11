Škode za deset milijonov

Škode je za vsaj deset milijonov evrov, vendar se težave po vsej verjetnosti še niso zaključile. Po obsežnih poplavah, ki so mestno središče prizadele v torek zvečer in sredo dopoldne, so Gradežani spet v strahu. Za današnji dan je napovedano novo visoko plimovanje; vremenoslovci iz slovenske agencije za okolje Arso opozarjajo, da bo danes med 8. in 12. uro plima spet zelo visoka, celo višja kot v prejšnjih dneh. Od pritiska in južnega vetra bo sicer odvisno, ali bo morje spet poplavljalo v podobnem obsegu kot v torek in sredo. Spričo neugodnih vremenskih napovedi je gradeški župan Dario Raugna tudi za današnji dan odredil zaprtje vseh šol in vrtcev na občinskem ozemlju, potem ko pouka ni bilo niti včeraj in predvčerajšnjem.

