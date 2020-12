Skozi Ronke je tekla rimska Via Postumia

Ronška občinska uprava bo namestila štiri nove informativne table, s katerimi bo opozarjala, da je bila nekoč po občinskem ozemlju speljana rimska cesta Via Postumia. Za Rimljane je bila prometnica izrednega strateškega pomena, saj je povezovala Genovo z Oglejem in Istro.Rimsko dediščino v Ronkah že leta raziskujeta domačina Diego Cencig in Raimondo Pantarotto, ki opozarjata, da so v kraju Zochet ob palači Von Hinke vidni ostanki nekdanjega rimskega mostu. Za časa Rimljanov je Soča tekla mimo Ronk, zato je bil za njeno prečkanje potreben most; zgrajen je bil v okviru obnove ceste, ki je preko močvirnatega območja povezovala rimske province na severni obali Jadranskega morja.Leta 2019 je občinska uprava prvi dve informativni tabli postavila na Trgu Santo Stefano in v Ulici San Lorenzo v Romjanu; ker sta bili tabli takoj predmet zanimanja tako domačinov kot tudi obiskovalcev, so se občinski upravitelji odločili, da postavijo še druge štiri. Nove table bodo stale na Trgu Unità, v bližini ostalin rimske vile v Ulici Raparoni, pri cerkvi sv. Nedelje v Ronkah in pri cerkvi sv. Tomaža ap. v Soleschianu.

