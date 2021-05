Skozi utrinkovalnice skupen pogled na Brda

Vse se je začelo s posebnimi klopmi, opazovalnicami, utrinkovalnicami, ki jih je Stojan Ščurek imel na svoji domačiji. Z energijo Joška Sirka in povezovanjem številnih čezmejnih akterjev se je projekt tako razvil, da bo čezmejni briški teritorij obogatilo 50 takih utrinkovalnic. Do 23. maja, goriške etape kolesarske dirke Giro d'Italia, jih bodo postavili dvajset, deset na slovenski in deset na italijanski strani. Prvo so včeraj postavili v Raštelu, v sodelovanju s krajevnim združenjem za poživitev te zgodovinske goriške ulice.

Pri projektu utrinkovalnic sodelujejo Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, združenje A mare in bici ter obmejne briške občine (Brda, Krmin, Koprivno). Vključili so se tudi konzorcij Collio, združenje Autoktona ter številni krajevni pridelovalci vina in sadja ter gostinci.