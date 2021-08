Skrbi jih širjenje cestninske postaje pri Moščenicah

V prejšnjih dneh je v javnost prišla vest, da je Dežela Furlanija - Julijska krajina imenovala izvajalca del za razširitev cestninske postaje v Moščenicah, ki se bodo začela jeseni. Sedanjih devet prog se bo zvišalo na dvanajst, načrt pa predvideva tudi objekt v bližini, območje s pokritimi parkirnimi prostori za uslužbence in širitev 350-metrskega odseka, ki od postaje pelje na avtocesto v smer Benetk. Dela so vredna 16,5 milijona evrov, izvedla jih bo zadruga Consorzio Integra iz Bologne v začasni navezi s podjetjem Deon iz Belluna. Gradbišče naj bi zaživelo v naslednjih mesecih, dela pa naj bi bila zaključena do polovice leta 2023. Izvajalca del imata po pogodbi na voljo 585 dni, da zaključita dela.

Svoje nezadovoljstvo z načrtom izraža okoljsko združenje Eugenio Rosmann iz Tržiča. »V teku let je naše združenje večkrat predlagalo, da bi avtocestni odsek od Moščenic do Vileša ali Redipulje bil zastonj. Na ta način bi lahko rešili problem prometa, tako avtomobilskega kot tovornega, ki prečka Tržič. Že leta 2003 smo to možnost predlagali kandidatom v deželni svet raznih političnih usmeritev,« pravijo okoljevarstveniki. Predsednik in razni tehnični svetovalci podjetja Autovie venete pa so predlog odklonili, »predvsem iz ekonomskih razlogov, čeprav se marsikaterih avtocestnih odsekov v Italiji ne plačuje.«

Okoljevarstvenike skrbi, da bi razširitev cestninske postaje negativno vplivala na vlažni gozd pri Sabličih. Pričakujejo vsaj, da bodo nameščene zvočno izolacijske plošče na območju med občinskim parkom iz Tržiča in deželnim rezervatom Doberdobskega in Prelosnega jezera. »Na ta način bi se omejil vpliv prometa na ta čudovita in zelo obiskana naravna območja,« pravijo pri združenju Eugenio Rosmann. »Kot okoljevarstveniki in kot občani smo razočarani in jezni za nezanimanje in šibko pozornost za okolje s strani institucij,« zaključujejo okoljevarstveniki.