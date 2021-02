Trgovinska zbornica za Julijsko krajino in Fundacija Goriške hranilnice sta v četrtek podpisali dogovor, s katerim sta postavili temelje za tesnejše sodelovanje. Z namenom, da bi konkretno pripomogli k razvoju goriškega prostora, sta se ustanovi odločili, da bosta odslej dalje združili moči pri promociji in izvajanju projektov za trajnostni razvoj na socialnem, gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in okoljevarstvenem področju.

