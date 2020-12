Skupil jo je tudi Sovodenjski pust 2021

Sovodenjskega pustnega sprevoda prihodnje leto ne bo. Podobno kot organizatorji Kraškega pusta na Opčinah so se tudi v društvu Karnival odločili, da odpovejo sprevod, ki bi moral biti na sporedu v nedeljo, 14. februarja. Razlog za odpoved je znan – covid-19.

»Kljub temu nameravamo izpeljati niz manjših pustnih dogodkov, s katerimi bomo skušali ohraniti nekaj pustnega duha,« pravi predsednica društva Karnival Karin Tommasi in pojasnjuje, da ravnokar pripravljajo knjigo, ki bo namenjena otrokom in bi jo v normalnih pogojih predstavili že junija. »V knjigi bodo opisani vrhovski pustni liki; poleg njih bodo zbrani tudi značilni pusti iz Gabrij, ki jih je pred leti v svoji knjigi Drobtinice goriških šeg in navad opisal Zdenko Vogrič. V knjigi, ki bo dvojezična, bo tudi krajša pravljica; junaki bodo ravno pustni liki,« pravi predsednica društva Karnival in opozarja, da projekt o odkrivanju pustne dediščine vodijo tudi na sovodenjski in vrhovski osnovni šoli. V Sovodnjah so izpeljali ustvarjalno delavnico, vendar dela zaradi težav s covidom-19 niso uspeli zaključiti. V društvu bodo zato dokončali lutke, otroci pa jih bodo pobarvali doma. Na Vrhu so izdelali stenske poslikave; glavnina dela je zaključena. »Na žalost lutk in poslikav še ne bomo mogli razstaviti; upam, da nam bo uspelo prihodnje poletje,« pravi Karin Tommasi in razlaga, da so pripravili tudi fotografske panoje, za katere predstavljajo spletno predstavitev. Poleg tega bodo v prihodnjih tednih v občinskem parku postavili nekaj klopi, ki bodo okrašene s pustnimi vzorci.

Še danes je čas za sodelovanje na likovnem natečaju, namenjenem vsem, ki jim je pust pri srcu – od otrok do odraslih. Vsak udeleženec se lahko prijavi na natečaj z eno samo risbo, v formatu A3, ki ponazarja pustni kostum po lastni domišljiji. Kostum naj predstavlja pust in naj vsebuje simbol Karnivala – očala, nos in brke, ki so prisotni na društvenem logotipu. »Doslej smo prejeli precej risb, na naše vabilo k sodelovanju se je odzvala tudi ena šola s Tržaškega. Na koncu bomo izbrali najlepšo risbo in izdelali pustni kostum, ki ga bomo uporabili za pust 2022,« poudarja Karin Tommasi.