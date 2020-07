Skupna etiketa za jasno promocijo območja Collio

Skupna etiketa za vino tradicionalnih, avtohtonih sort, z jasnim in nedvoumnim sporočilom za tržišče. To je vodilo za projektom štiri mladih proizvajalcev vina, ki so združili moči in pripravili skupno etiketo za zvrstno vino Collio bianco. Fabijan Muzic, Kristian Keber, Andrea Drius in Alessandro Dal Zovo so štirje vinarji, ki bodo z letošnjim oz. prihodnjim letom začeli prodajati vino Collio bianco s skupno etiketo z napisom Collio. Njihove kmetije oz. klet – Muzic, Keber, Terre del Faet, klet proizvajalcev iz Krmina – bodo na tržišču ponujale zvrstno vino, ki bo vsebovalo tradicionalne bele sorte: tokaj, rebulo in malvazijo. Pred dnevi je na socialnih omrežjih zaokrožila grafična podoba nove etikete. Števerjanski vinar Fabijan Muzic nam je podrobneje razložil razmišljanje za skupnim načrtom.

»Pomembno je, da proizvajamo vino, ki ima neko identiteto, in se na tržišču predstavimo z isto oznako – Collio. Znana področja, kot sta denimo Barolo in Chianti, so po svetu poznana zaradi istoimenskih vin. Za območje Collio si želimo isto. Sporočilo na tržišču mora biti močno, skupno, in samo eno. Obenem nam je pomembno, da vinu Collio bianco določimo neko identiteto, da ga spet proizvajamo s tradicionalnimi sortami. V zadnjih 30 letih se je to zvrstno vino delalo z raznimi vrstami vina, tudi ne-avtohtonimi. Z našim projektom se želimo vrniti k tradicionalnemu načinu priprave vina Collio bianco, da lahko skupaj zremo v prihodnost,« razlaga Fabijan Muzic.