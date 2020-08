Skupni nadzor slovenskih in italijanskih policistov

Novogoriški policisti bodo med vikendom ponovno izvedli poostren nadzor cestnega prometa na Severnem Primorskem z namenom izboljšanja prometne varnosti v času poletne turistične sezone. Tokrat se jim bodo pridružili tudi italijanski kolegi.

Policisti bodo tudi tokrat poostreno nadzirali voznike v cestnem prometu s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev dovoljene hitrosti. Med vikendom se bodo policistom z območja Policijske uprave Nova Gorica pri nadzoru cestnega prometa pridružili tudi policisti Specializirane enote za nadzor prometa Generalne policijske uprave in italijanski prometni policisti. Osredotočili se bodo na zgornje Posočje in Keltiko oz. na relacijo Tolmin - Most na Soči – Idrija, kjer že vrsto let beležijo večje število tujih voznikov motornih koles.Policisti bodo policisti poostreno nadzirali promet tudi na drugih glavnih cestnih relacijah na območju novogoriške policijske uprave. Prometni policisti bodo ugotavljali tudi druge kršitve cestnoprometnih predpisov, kot so neustreznost ter veljavnost dokumentov voznika, ugotavljali bodo tudi, ali vozniki spoštujejo pravila vožnje glede prehitevanja, strani in smeri vožnje, uporabe zaščitne čelade, vožnje pod vplivom alkohola, neuporabo varnostnih pasov, nepravilno uporabo mobitelov med vožnjo, neupoštevanje prometne signalizacije in drugo.