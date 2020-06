Skupni trg brez avtomobilov

Skupni trg obeh Goric bo končno rešen pločevine. Po novogoriški občinski upravi, ki je to storila že pred časom, so se tudi na goriški občini odločili za uvedbo prepovedi parkiranja ob Vecchietovem mozaiku. Odredbo je poveljstvo lokalne policije izdalo v četrtek, prepoved bo začela veljati, čim bodo na trg namestili ustrezne prometne znake. Včeraj popoldne jih še ni bilo.

»Ta odločitev je posledica usklajevanja z novogoriško stranjo. Po zgledu Mestne občine Nova Gorica bomo v pričakovanju na celostno obnovo trga tudi na goriški strani postavili svetlobne stebričke, ki bodo služili za osvetljevanje in prepoved parkiranja,« pravi goriški podžupan Stefano Ceretta. Po njegovih besedah so se pred nastopom pandemije uslužbenci pristojnih goriških občinskih uradov srečali z novogoriškimi kolegi in si skupaj ogledali trg s ciljem, da bi čim bolj poenotili njegov videz na obeh straneh meje, nato pa je postopek zastal. »Zdaj, ko se življenje postopoma vrača v ustaljene tirnice, bomo z delom nadaljevali,« napoveduje Ceretta.