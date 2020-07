Skupno imajo 24 okuženih

V Centru starejših Pristan v Vipavi imajo 24 okuženih z novim koronavirusom, med njimi 15 stanovalcev, osem zaposlenih in enega zunanjega sodelavca. V torek so testirali sedem zaposlenih, vsi so bili negativni.

V Centru starejših Pristan v Vipavi so po navodilih pristojnih že v začetku izbruha koronavirusa pri njih organizirali t. i. rdečo cono, v kateri je sedaj sedem okuženih stanovalcev, osem okuženih pa se zdravi na ljubljanski infekcijski kliniki. Vsi stanovalci centra ostajajo v karanteni in ne zapuščajo svojih sob. Center je seveda zaprt tudi obiskovalce. V karanteni je še enajst zaposlenih. Kot je vodstvo omenjenega centra napovedalo že prejšnji teden, so te dni uspeli pridobiti pomoč petih študentov.