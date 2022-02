Slana pobelila večji del goriške pokrajine

Po izredno sušnem januarju je močna slana uvedla v februar, katerega začetek bo še naprej zelo suh. Večji del goriške pokrajine je bil včeraj zjutraj pobeljen, marsikje se je na pločnikih in cestah drselo.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo podobno vreme še nadaljevalo; jutra bodo hladna, podnevi so bo ogrelo preko desetih stopinj Celzija, medtem ko bo treba na dež čakati še kar nekaj dni, saj tudi za prihodnji teden ni zaenkrat ni na obzorju padavin. Na spletni strani Meteogo pojasnjujejo, da so daljša sušna obdobja na Goriškem najbolj značilna ravno za zimo. Pozimi so kar pogosta obdobja, ko ne dežuje po 25 in tudi več dni; to se v povprečju zgodi v treh od štirih zimah.

Na spletni strani Meteogo so vzeli v poštev vse zime v zadnjih petintridesetih letih in pri tem ugotovili, da so največ dni brez dežja v Gorici našteli v zimi 1988/1989, ko ni deževalo celih 76 dni, in sicer od 7. decembra 1988 do 20. februarja 1989. Drugo najdaljše sušno obdobje je trajalo 54 dni (od 7. februarja do 30. marca 2003), tretje pa 53 dni (od 7. marca do 22. aprila 2020) in je zaznamovalo začetek pandemije, ko je bilo treba biti zaprti v hišah, medtem ko je celo pomlad sijalo sonce. Januarja letošnjega leta je deževalo samo enkrat (7. januarja); v vodomeru deželne okoljske agencije Arpa v Koprivnem se je takrat nabralo le nekaj več kot 35 milimetrov vode.