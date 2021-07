Slovencem v Italiji vloga protagonista

»Odnosi s Slovenijo so zelo dobri; slovensko predsedovanje Evropski uniji moramo izkoristiti, da nastavimo nove razvojne projekte in da okrepimo sodelovanje. Pred nami je leto 2025; nanj se moramo ustrezno pripraviti in izkoristiti ves potencial Evropske prestolnice kulture, saj gre med drugim za projekt, ki je zelo pri srcu našemu predsedniku Sergiu Mattarelli.« Tako je med včerajšnjim obiskom goriškega Trgovskega doma povedal državni sekretar pri predsedstvu vlade in nekdanji minister za evropske zadeve v Contejevi vladi Vincenzo Amendola (Demokratska stranka), ki se je v Gorici mudil na poti v Ljubljano, kjer ga v okviru dejavnosti ob slovenskem predsedovanju Evropski uniji čaka srečanje ministrov, ki so odgovorni za evropska vprašanja.

Med obiskom Trgovskega doma je podsekretarja spremljala senatorka Tatjana Rojc, ki je gosta opozorila, da slovenska narodna skupnost hoče biti protagonist pri vseh čezmejnih razvojnih projektih in sploh pri organizaciji dogodkov ob Evropski prestolnici kulture. Amendola je pojasnil, da si prizadeva za vključitev predstavništva organizatorjev dogodkov ob Evropski prestolnici kulture v slovensko-italijansko vladno bilateralo, pri čemer je Tatjana Rojc poudarila, da bi bilo treba vanjo vključiti tudi predstavništvo slovenske narodne skupnosti, ki si s svojimi organizacijami že leta prizadeva za preseganje meja.

Senatorka je državnemu sekretarju spregovorila tudi o delovanju slovenskih ustanov in medijev v Italiji, o razvejani kulturni ponudbi, o glasbenih šolah, gledališču in založbah. Opozorila ga je na postopek vračanja Narodnega doma v Trstu in na težave, ki jih ima slovenska narodna skupnost, da izvoli svojega predstavnika v parlament. V nadaljevanju je senatorka predala besedo predsednici SSO za Goriško in števerjanski županji Franki Padovan, ki je med drugim opozorila na prizadevanja briških občin za vpis na seznam Unescove svetovne dediščine, in Marinu Marsiču, organizacijskemu tajniku SKGZ, ki je tudi sam potrdil, da slovenska narodna skupnost hoče biti soudeležena pri vseh čezmejnih vprašanjih, s katerimi se ukvarjata slovenska in italijanska vlada. Amendola je povedal, da si na celi črti želi sodelovanja slovenske narodne skupnosti in da sploh podpira vsako obliko povezovanja. »Vsi skupaj si moramo prizadevati za razvoj teh krajev,« je poudaril in opozoril, da je željo po krepitvi čezmejnega sodelovanja izrazil tudi predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, s katerim se je sestal v sredo. Državni sekretar je razložil, da sta se dobro ujela tudi zunanja ministra Luigi Di Maio in Anže Logar, sploh je treba izkoristiti dobre odnose med državama za nadgradnjo skupnih projektov, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti črpanju evropskih sredstev. Srečanja se je udeležil tudi nekdanji deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič, ki je tudi sam mnenja, da je treba z optimizmom zreti v prihodnost, saj ima širši prostor regije Alpe - Jadran velik razvojni potencial. Gosta je nagovorila tudi direktorica Narodne in študijske knjižnice Luisa Gergolet, ki je Amendolo pospremila na ogled Feiglove knjižnice.

Še pred obiskom Trgovskega doma se je Amendola v družbi Tatjane Rojc odpravil v goriško mestno hišo. Poleg domačega župana Rodolfa Ziberne sta ga pričakala Gorazd Božič, vodja kabineta novogoriškega župana Klemna Miklaviča, in predsednik EZTS GO Paolo Petiziol. Tako na občini kot v Trgovskem domu je bil navzoč poslanec Guido Germano Pettarin, ki je tudi sam velik zagovornik čezmejnega povezovanja.