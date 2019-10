Slovenščina v štirih občinah, v Gorici samo v štirih rajonih

V Tržiču, Zagraju, Krminu in Ronkah bodo vse naključno izbrane družine, ki bodo sodelovale pri letošnjem popisu prebivalstva in stanovanj, prejele popisno gradivo tako v italijanskem kot tudi v slovenskem jeziku, medtem ko bosta v Gorici italijanščina in slovenščina enakopravni samo v štirih rajonih - Štandrežu, Podgori, Pevmi-Oslavju-Štmavru in Svetogorski četrti.

Z lanskim letom se je državni statistični zavod Istat odločil za uvedbo novega načina popisovanja družin in stanovanj, saj se je odpovedal generalnemu popisu, ki so ga na celotnem državnem ozemlju izvajali vsakih deset let. Po novem poteka popis vsako leto v večjih občinah in vsaka štiri leta v manjših; poleg tega v poštev ne pridejo prav vse družine, temveč jih v vsaki občini vzorčno izberejo določeno število, ki je sorazmerno s številom prebivalcev. Letošnji popis bodo izvedli v skupno 2800 občinah iz cele Italije. V goriški pokrajini bodo letos na vprašanja državnega zavoda Istat odgovarjali v Krminu, Foljanu-Redipulji, Gorici, Gradežu, Medei, Tržiču, Ronkah, Zagraju, Škocjanu, Turjaku in Vilešu.