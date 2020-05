Slovenska pica predstavlja covid-grožnjo

Zgodba o »čezmejnih« sendvičih in picah na Trgu Evrope-Transalpina je segla do Rima. Poslanec stranke Forza Italia Guido Germano Pettarin je pozval zunanje ministrstvo in ostala ministrstva, naj preverijo celotno zadevo.

V vprašanju zunanjemu ministru Luigiju Di Maiu je Pettarin opozoril, da je po raznih neprijaznih odločitvah slovenske vlade, med katere uvršča tudi napoved ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, da Slovenija meje med Gorico in Novo Gorico še ne bo povsem odprla, prišlo do vrste težav z dostavo hrane na mejni črti med mestoma. »Nekateri slovenski pubi in restavracije so začeli oglaševati poseben način dostave hrane: neposredno na skupnem trgu, in sicer skozi mrežo, ki na podlagi odločitve iz Ljubljane ločuje državi. V Italiji so gostinci na kolenih; ob spletu se v krajih ob meji soočajo še s čezmejno konkurenco,« poudarja Pettarin in opozarja, da je pretok blaga med državama dovoljen, vendar mora do njega prihajati na mejnih kontrolnih točkah, ki jih je ravno tako določila slovenska vlada. Poslanec tudi opozarja, da veljajo v Sloveniji manj strogi ukrepi proti koronavirusu; slovenski državljani ne nosijo zaščitne maske, premikanje nima velikih omejitev, lokali so odprti, manj je opravljenih brisov.

»Vsaka pica ali sendvič, oddana na državni meji, bi predstavljala potencialno covid-grožnjo za Italijo,« poudarja poslanec, po katerem sta Gorica in Nova Gorica z leti postali eno mesto; za njune prebivalce meje ni več. »Po drugi strani je treba poudariti, da meje s Slovenijo ni ponovno vzpostavila Italija in da sedaj ravno iz Slovenije prihaja nizek udarec italijanskim gostincem, ki jih poleg koronakrize že leta oškoduje razlika v davčnem pritisku.« Poslanec je zato prepričan, da goriški prostor čim prej potrebuje skupno ekonomsko cono, ki bi mu zagotovila čezmejni razvoj.