Slovenska vas uspešno zaživela tudi po zaslugi glasbenih skupin

Vas zamejskih društev, ki se združujejo pod okriljem Zveze slovenske katoliške prosvete, je kakor ostala prizorišča na 16. Okusih ob meji v Gorici od četrtka do nedelje sprejela visoko število obiskovalcev. »Divjega prašiča smo razprodali že v soboto, v nedeljo pa smo hrano končali ob 17. uri,« je v imenu Kulturnega društva Sabotin iz Štmavra povedal Matjaž Pintar. Tudi Števerjanci, ki so delovali v sklopu Vinoteke Števerjanski griči in društva F. B. Sedej, poročajo o pozitivni izvedbi. »Prodali smo 50 kilogramov paniranega divjega prašiča, ob tem smo ponujali tudi narezek in seveda vino. Glede obiska bi rekli, da je v nedeljo popoldne mogoče bilo manj obiskovalcev kot prejšnja leta, po drugi strani pa je bilo že v četrtek popoldne veliko ljudi,« je povedala Ilaria Bergnach.

Veliko obiskovalcev sta letos pritegnili glasbeni skupini ABC in Love Guns, ki sta igrali v petek in soboto zvečer, seveda ne gre pozabiti tudi Briškega kvinteta, ki je prisotne razveselil na zaključni dan.