Slovesno predali namenu prizidek

V Doberdobu so včeraj (sobota) svečano predali namenu prizidek ob poslopju nižje srednje šole. V novih prostorih so uredili laboratorij in dve učilnici. Navzoče sta nagovorila ravnateljica Sonja Klanjšček in župan Fabio Vizintin, ki je zadovoljen, da je večletne odisejade enkrat za vselej konec.

Zgodbo o prizidku in širitvi nižje srednje šole so namreč zaznamovale zamude in zapleti. Doberdobska občina je prispevek v višini 600.000 evrov za širitev nižješolske stavbe prejela leta 2008. Od leta 2011 do 2015 so se pri delih zvrstila tri podjetja, po koncu gradbenih del pa novi del poslopja ni prestal tehničnih pregledov, stavba torej ni bila vseljiva. Občina je takrat posegla tudi na goriškem sodišču. Konec lanskega leta je doberdobska občina imenovala izvajalca, ki je izpeljal do konca gradbena dela. Sledila so tehnična preverjanja, s katerimi so izvedenci potrdili, da je poslopje končno vseljivo in uporabno. Nižješolci so ga začeli uporabljati z začetkom letošnjega šolskega leta.