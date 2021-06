Slovo od klopi

Na slovenskih šolah vseh stopenj na Goriškem so se danes poslovili že od drugega šolskega leta, ki ga je zaznamoval koronavirus. Ob pouku na daljavo so se v prejšnjih meseci marsikje soočili s karantenami in okužbami, otroci so zatem še najbolj pogrešali ekskurzije, izlete, gledališke predstave in delavnice, ki običajno bogatijo učno ponudbo. Tudi zaključek šolskega leta je minil v znamenju ukrepov za zajezitev virusa, tako da po šolah niso potekale tradicionalne zaključne prireditve ob navzočnosti staršev in drugih sorodnikov, temveč so večinoma izpeljali le krajše svečanosti, namenjene izključno šolarjem, in šolske maše – kar na šolskem dvorišču.

Na osnovnih šolah so marsikje poskrbeli tudi za predajo ključev med učenci petih in četrtih razredov, na osnovni šoli Prežihovega Voranca v Doberdobu je letos potekala kar prek videoposnetka. Doberdobski nižješolci so se pomerili na športnem dnevu na nogometnem igrišču Mladosti, nakar so si oddahnili na Gradini. Učence 5. razredov osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana je ob koncu pouka pričakalo presenečenje: v slovo so prejeli diplomantski klobuček in oranžen trak.

Zadnji dan pouka je bil še najbolj svečan na osnovni šoli Frana Erjavca v Štandrežu, kjer so poseben pozdrav namenili učiteljici Alenki Rapotec in veroučitelju Walterju Grudini, ki odhajata v pokoj. Kolegi so jima poklonili vsakemu svojo oljko, simbol miru in prijateljstva.