Slovo od klopi z video-pozdravi

Na osnovnih in nižjih srednjih šolah se je včeraj zaključilo šolsko leto, ki bo učencem, učiteljem, profesorjem in ostalemu šolskemu osebju nedvomno za vedno ostalo v spominu. Od marca naprej so bile šole zaprte zaradi koronavirusa, tako da je vsa učna dejavnost potekala preko spletnih predavanj, videoposnetkov, sporočil elektronske pošte in drugih platform.Med včerajšnjim dnem so se učitelji in profesorji poslovili od svojih učencev in dijakov z zadnjimi spletnimi srečanji in video-pozdravi. Goriške nižješolce je preko platforme Edmodo nagovorila ravnateljica Elisabetta Kovic in jih pohvalila za opravljeno delo; poleg profesorjev se je zahvalila tudi staršem, saj je bila njihova pomoč v zadnjih mesecih izredno pomembna.»Šolsko leto je bilo res naporno, brez pomoči staršev bi ga ne uspešno speljali do konca,« poudarja tudi ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček, ki opozarja, da so se zelo dobro odrezali tudi učitelji in profesorji, ki so bili vedno pripravljeni priskočiti na pomoč otrokom, za katere je bilo učenje na daljavo vse prej kot lahko. V četrtek se je doberdobska ravnateljica preko videokonference pogovorila s starši učencev 1. in 2. razreda nižje srednje šole, danes bo na vrsti pogovor s starši učencev 3. razredov, za katere se v ponedeljek, 15. junija, začenjajo zaključni zagovori državnega izpita.

