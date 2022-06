Slovo od šolskih klopi – vsaj do septembra

Šolski zvonec je včeraj zadnjič zazvonil na številnih šolah na Goriškem, med katerimi so osnovne šole goriške in doberdobske večstopenjske šole in na drugostopenjskih srednjih šolah v Puccinijevi ulici. Marsikje potekajo v teh dneh zaključne prireditve, predaje ključev kolegom nižjih razredov, šolske maše, nagrajevanja tekmovanj, pozdravi ob upokojitvi učnega ali neučnega osebja in še marsikaj. Osnovnošolci in večina dijakov v središču v Puccinijevi ulici si lahko zdaj oddahnejo, danes pa se pouk zaključuje še za večino nižješolcev, tako v Gorici kot v Doberdobu. Učenci tretjega razreda nižje šole pa bodo že prihodnji teden dokazovali svoje znanje. Na šoli Trinko bodo v torek na vrsti prva pisna naloga iz slovenščine, v sredo pa matematična naloga. Od četrtka dalje se bodo dijaki zvrstili na ustnih izpitih. En dan kasneje, od srede dalje, bodo v istem sosledju prestali izpite tudi dijaki doberdobske prvostopenjske srednje šole. V Gorici bo malih maturantov približno 70, v Doberdobu pa jih je okoli 36.Nekoliko bolj zahtevna preizkušnja pa čaka maturante drugostopenjskih srednjih šol. V ponedeljek, 20. junija, se bodo sestale komisije, v sredo, 22. junija, pa bo na vrsti prva, slovenska, pisna naloga. Dan kasneje, 23. junija, bodo dijaki pisali nalogo iz predmeta, značilnega za šolsko smer, predvidoma od tedna kasneje pa se bodo začele ustne preizkušnje. Člani komisije bodo vsi notranji profesorji, predsednik komisije pa bo zunanji. Komisiji za humanistični in klasični licej bo predsedovala Loredana Guštin, komisiji za znanstveni licej in tehniški zavod - smer informatika Vesna Danieli, komisiji obeh smeri zavoda Žige Zoisa, turistični ter uprava, finance, marketing, pa bo predsedovala Sonja Klanjšček.

V primerjavi s preteklima letoma so bile razmere v letošnjem šolskem letu z vidika pandemije precej bolj umirjene, ugotavljajo ravnatelji na Goriškem. V drugem polletju, ko je bilo vreme nekoliko bolj ugodno, so učenci in dijaki lahko ponovno šli na enodnevne ekskurzije in večdnevne izlete, kar so v prejšnjih letih nedvomno pogrešali. Spričo boljših epidemioloških razmer je bilo tudi manj odsotnosti med učnim osebjem, kar je pomenilo tudi manj suplenc. Na večstopenjskih šolah bodo kot lansko leto med poletjem potekale tudi nekatere dodatne dejavnosti, o katerih bomo podrobneje še poročali. Prihodnji teden bodo delavnice najprej na vrsti na osnovni šoli v Bračanu.