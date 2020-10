Služba v Londonu, socialna pomoč pa v Italiji

Pred petimi leti se je družina s tremi otroki iz Tržiča preselila v London, uradnega bivališča pa ni spremenila. Na ta način sta zakonca še naprej koristila razne državne in druge prispevke, do katerih po selitvi nista več imela pravice, ter si skupno prilastila skoraj 60.000 evrov.

Na prste pa so državljanoma Bangladeša stopili lokalni policisti iz Tržiča, ki so med rednim preverjanjem dokumentacije posumili, da nekaj ni v redu, in svoja dognanja posredovali finančnim policistom. Preiskava, pri kateri so sodelovali tudi sodni policisti, je kaj kmalu pokazala, da sta se zakonca že jeseni leta 2015 z družino preselila v Združeno kraljestvo, pri tem pa se nista vpisala v seznam AIRE, v katerega se morajo vpisati vsi, ki se preselijo na tuje. Bivališče v Italiji je namreč eden izmed ključnih pogojev za prejemanje ekonomske pomoči in raznih prispevkov, ki jih država ter krajevne samouprave namenjajo osebam v stiski. S tem, da sta zakonca obdržala svoje bivališče v Italiji, sta od septembra 2015 do danes prejela že omenjeno invalidsko pokojnino, nadomestilo za brezposelnost, prispevek za družinske člane, bonus za otroke, t.i. Renzijev bonus in socialno stanovanje ter oprostitev davka TARI. Skupno sta si protipravno prilastila skoraj 60.000 evrov.