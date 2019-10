Smrdljivk grozdje ne zanima

Ponekod je izpad pridelka stoodstoten. V goriški pokrajini in še zlasti v njenem južnem delu, kjer je največ kmetijskih podjetij, se soočajo z izredno velikim številom invazivnih tujerodnih stenic z latinskim imenom Halyomorpha halys, ki so povzročile zelo veliko škodo zlasti v sadovnjakih. Iz kmetijske stanovske organizacije Coldiretti opozarjajo, da je izpad pridelka od trideset do sedemdesetodstoten; v južnem predelu Furlanije je ponekod škoda stoodstotna, kar še zlasti velja za nasade hrušk in jabolk.

Ko smrdljivka s svojim bodalom vbode v plod, se na njem pojavijo rjave ali črne pike. Plodi postanejo iznakaženi in zgrbačeni, tako da jih ni več mogoče prodati. Izvedenci kmetijske stanovske organizacije so izračunali, da je stenica na državni ravni povzročila 600 milijonov evrov škode, medtem ko je v Furlaniji - Julijski krajini – zlasti v južnem delu Furlanske nižine – vredna nekaj deset milijonov evrov. Kmetje bi se sicer proti stenici lahko zavarovali, vendar nobena zavarovalnica ni pripravljena skleniti zavarovalne police zaradi prevelike verjetnosti, da bo do škode res prišlo.

Zaradi tega kmetje pozivajo deželno vlado, naj jim priskoči na pomoč. Zveza Coldiretti predlaga znižanje pokojninskih prispevkov oz. odlog plačila kreditov. Smrdljivke so množično razširjene tudi v Brdih, vendar tamkajšnji kmetje še niso opazili škode v svojih vinogradih. »K sreči se smrdljivke ne zanimajo za grozdje, tako da vsaj vinogradnikom ne povzročajo škode,« pravi predsednik konzorcija Collio David Buzzinelli, ki opozarja, da Dežela Furlanija - Julijska krajina išče najustreznejšo rešitev, kar je zelo zahtevno, saj stenic ni mogoče zatirati s fitosanitarnimi sredstvi. »Zaenkrat ni škropiv, ki bi bila namenjena zatiranju smrdljivk,« pojasnjuje naš sogovornik in ugotavlja, da so smrdljivke očitno zelo odporne žuželke. Po njegovih besedah je kakorkoli težavno sobivati z njimi, še zlasti v jesenskem času, ko silijo v notranjost hiš.