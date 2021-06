Smrt pri Moščenicah

Sinoči se je na avtocesti A4 v bližini cestninske postaje pri Moščenicah zgodila smrtna prometna nesreča. V njej je izgubil življenje 42-letni Paolo Pezza. Moški je bil doma iz Latine, živel pa je v Trstu, kjer je našel službo. Pred kratkim je zmagal natečaj in se zaposlil kot socio-zdravstveni delavec na urgenci bolnišnice na Katinari.

Moški naj bi se sinoči vračal v Trst iz Padove, kjer je kupil skuter, s katerim se je ponesrečil. Nekaj sto metrov pred cestninsko postajo pri Moščenicah je v še nepojasnjenih okoliščinah izgubil nadzor nad motornim kolesom in se zaletel v obcestno ograjo. Moškemu so prvo pomoč nudili kolegi, ki so vozili za njim in so videli nesrečo. 42-letnika so nato z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer pa je žal podlegel hudim poškodbam.