Smrtna nesreča med Gabrjami in Devetaki

Na državni cesti št. 55 med Gabrjami in Devetaki na ozemlju sovodenjske občine se je včeraj, 18. novembra, nekaj po 22. uri zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl moški. S svojim avtomobilom je zapeljal s ceste, nakar ga je vrglo iz vozila, tako da je obležal negiben ob robu vozišča. Mimoidoči avtomobilisti so takoj klicali na pomoč, priletel je tudi helikopter, vendar kljub prizadevanjem reševalcev za moškega ni bilo nobene pomoči. Nesrečo preiskujejo karabinjerji, ki identitete moškega še niso sporočili, sicer kaže, da naj bi imel okrog osemdeset let.

Na istem odseku so se v preteklosti zgodile številne prometne nesreče, nekatere tudi s smrtnim izidom. Maja letos je umrl 43-letni motorist iz Trsta, januarja 2019 je cesta vzela življenji 52-letnika iz Doberdoba in 60-letnika iz Tržiča.