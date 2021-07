Smrtna nesreča v Jamljah

V še nepojasnjenih okoliščinah se je v bližini karabinjerske postaje avtomobil Fiat punto, za krmilom katerega je sedel moški, zaletel v drevo. Na sovoznikovem sedežu je sedela 29-letnica, ki je dobila hude notranje poškodbe. Na kraj sta prihiteli dve reševalni vozili in zdravniški avtomobil. Žensko so oživljali na kraju nezgode in jo nato prepeljali v tržiško bolnišnico, kjer je podlegla poškodbam. Voznika, ki naj bi bil lažje poškodovan, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Katinari.