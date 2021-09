Smrtna nesreča v predoru Panovec

Novogoriški polcisti so pozno sinoči prihiteli v predor Panovec pri Novi Gorici, kjer se je ob 23.18 pripetila huda prometna nesreča. Ena oseba je na kraju umrla, tri osebe pa so bile poškodovane.

Policisti so ugotovili, da je 23-letni voznik, ki je vozil iz Nove Gorice v smeri Rožne Doline, ob katerem je bil še 19-letni sopotnik, zaradi neprilagojene vožnje v desnem delno preglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na nasprotno stran vozišča. Ravno v tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 44-letna voznica osebnega avtomobila, v katerem je bil tudi 34-letni sopotnik. Vozilo, ki ga je upravljal 23-letnik, je najprej z levim delom trčilo v betonski robnik ob levem delu vozišča, nato ga je odneslo naprej in je čelno trčilo v drugi avtomobil.

19-letni sopotnik v vozilu povzročitelja nesreče je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Oba voznika sta bila huje poškodovana, sopotnik v drugem udeleženem vozilu pa je utrpel predvidoma lahke telesne poškodbe.

Reševalci NMP ZD Nova Gorica so poškodovanim na kraju nudili nujno oskrbo in jih nato prepeljali v splošno bolnišnico v Šempeter.

Prizorišče nesreče sta si ogledali tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice. Odrejena je bila sodna obdukcija. Na kraju so bili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so iz vozil rešili vkleščene osebe.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev prometne nesreče 23-letnega voznika kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.