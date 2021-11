Med vikendom je sneg pobelil Trnovsko planoto. Padlo ga je od 10 do 20 centimetrov; v noči na današnji dan je bil promet ponekod oviran, danes so pristojne službe že splužilo večino glavnih cest. Vremenoslovci za torek in sredo napovedujejo dokaj mrzla jutra in noči s temperaturami pod ničlo, medtem ko nas bo v četrtek dosegla nova vremenska fronta, tako da na Lokvah in Trnovski planoti pričakujejo novo pošiljko snega.