Sneži tudi na Lokvah in sploh na Trnovski planoti. Sodeč po posnetkih lokvarske spletne kamere je nekaj centimetrov snega prekrilo tudi ceste, tako da je promet oviran. Temperatura se je zjutraj precej znižala tudi v Gorici in drugod po goriški pokrajini, kjer je med 9. in 10. uro nekaj časa padal leden dež.