Snujejo turistične pakete za občine »briškega sporazuma«

Italijanski del Brd bi kmalu lahko postal turistično prepoznavnejši kot doslej. K temu bi pripomogla promocijska kampanja agencije Promoturismo, ki bi bila osredotočena na turistične pakete. Spoznavanje briških občin – od Krmina do Števerjana, Koprivnega, Dolenj in drugih – bi koncentrirali v nekajdnevne turistične ponudbe s prenočiščem, obiskom gostiln, pokušnjo vin in ogledom raznih znamenitosti. Projekt je v prvi fazi načrtovanja, s tem v zvezi pa je pred nekaj tedni potekalo eno izmed prvih srečanj z zaposlenimi v agenciji Promoturismo. Na njem je sodelovala tudi števerjanska županja Franca Padovan.

»Nad tem projektom smo zelo navdušeni. Res upamo, da se bo uresničil, saj je pomembna priložnost za našo občino in celotni okoliš,« je prepričana županja. Zamisel za projekt se je pravzaprav rodila že pred časom, točneje od nastanka briškega sporazuma. Povezovanje desetih občin ima kot osrednje vodilo prav promocijo in skupen nastop za rast teritorija. Malo po podpisu sporazuma so v Krminu odprli turistično infotočko agencije Promoturismo, ki je dala dodaten zagon spodbujanju turističnega razvoja. »Z marketinškim direktorjem Brunom Berterom smo nato župani imeli nekaj spoznavnih srečanj. Vsaka občina je nato izpolnjevala vprašalnike o tem, kaj nudimo na teritoriju, s čim razpolagamo, katere želje imamo,« razlaga Franca Padovan. Zamisli gradnje turističnih paketov je sledilo preučevanje zanimanja med gostinci, vinarji in ostalimi turističnimi ponudniki na občinskem ozemlju. Občina je vsem posredovala vabilo k sodelovanju. »Odziv je bil zelo dober, odzvalo se je približno 15 različnih subjektov: večinoma gre za vinarje, a tudi za gostilničarje in nastanitvene obrati. Na naslednjem srečanju, ki je potekalo v prejšnjih tednih, je bila prisotna približno polovica teh, ki so izrazili zanimanje, ostali so imeli namreč druge obveznosti. V vsakem primeru pa so bili predstavniki agencije Promoturismo zelo zadovoljni nad odzivom. Srečanje s Števerjanci je bilo najbolj množično,« je ponosna županja.