Soča je čista le do izliva Grojnice

Okoljevarstveno združenje Legambiente je izvedlo čezmejno preverjanje kakovosti voda iz reke Soče v okviru projekta Goletta dei Laghi. Izvedenci so preverjali tako prisotnost mikroplastike v vodi kot tudi fekalnega streptokoka na šestih točkah.»V Desklah in Solkanu je voda čista, težave se začnejo ob izlivu Grojnice na italijanski strani meje, kjer je voda zelo onesnažena. V briški pritok reke Soče se pač izlivajo črne vode iz raznih hiš, ki niso priključene na kanalizacijsko omrežje,« pojasnjuje predsednik goriške sekcije združenja Legambiente Luca Cadez.Ob izlivu Grojnice so v 100 mililitrih vode našteli 13.000 enot bakterije Escherichia coli, medtem ko znaša mejna vrednost 1000 enot.Voda je onesnažena tudi pri Sovodnjah, kjer se v reko iztekajo ne povsem prečiščene vode iz čistilne naprave pri Štandrežu, in v Vilešu, kjer gre iskati »krivca« za onesnaženost v dotrajani čistilni napravi pri Gradišču.Okoljevarstveniki so analizirali tudi vodo iz Vipave pri Sovodnjah, ki je čista. »Kot znano so pred nekaj leti zgradili novo čistilno napravo v Vrtojbi, od koder se prečiščena voda izliva v Vrtojbico, ki je pritok Vipave. Voda iz Vipave se je izkazala kot čista, kar so pred časom ugotovili tudi izvedenci agencij Arso in Arpa,« pravi Cadez, ki napoveduje, da se bodo težave na Soči pri Sovodnjah in Vilešu rešile, komaj bodo zgradili čistilno napravo v Štarancanu, kjer bodo prečiščevali črne vode iz cele pokrajine.