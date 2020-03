Soča odnesla nasip iz gramoza

Zaradi visokega vodostaja reke Soče iz prejšnjih tednov so se dela na jezu pod ločniškim mostom zavlekla. Februarja so izpraznili akumulacijski bazen in kanal, po katerem običajno odteka večji del vode iz reke proti Fari, kjer vodni padec izkoriščajo za proizvajanje električne energije. Takoj zatem so pred zapornicami ob desnem bregu reke zgradili nasip iz gramoza, ki je delavcem omogočil, da so se lotili del na jezu. V začetku marca se je po nekaj deževnih dneh vodostaj reke tako dvignil, da je voda načela in odplaknila gramozni nasip, zaradi česar so morali gradbena dela za nekaj dni prekiniti. Obnova zapornic bo tako trajala dlje od začetno predvidenih treh tednov.

