Soča v Solkanu in Kanalu še na seznamu kopalnih voda

Soča pri Kanalu in v Solkanu v letošnji kopalni sezoni ostaja na seznamu kopalnih voda. O tej odločitvi je Ministrstvo za okolje in prostor te dni seznanilo javnost in dve civilni iniciativi – Soča je naša ter Radi imamo Sočo – ki sta si tudi z zbiranjem podpisov prizadevali za to, da obe kopalni območji v ostaneta na tem seznamu. To pomeni, da bo Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) tam še vedno kontrolirala kakovost vode. Kaj bo sledilo v naslednji kopalni sezoni pa iz odgovora ministrstva ni razvidno. Še vedno pa ni jasno, kako bo poskrbljeno za varnost kopalcev v Solkanu. Odgovore na to vprašanje in nekatera pojasnila pričakujejo od ministra za okolje in prostor, Andreja Vizjaka, ki bo Novo Gorico obiskal v sredo, 15. junija.