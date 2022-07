Soči grozi katastrofa tudi pri Gorici

Danes dopoldne se je znižal pretok vode, ki jo spuščajo skozi solkanski jez. Skozi zapornice so do 10. ure spuščali po 18,8 kubičnega metra vode na sekundo, zatem so pretok znižali na 14,7 kubičnega metra. Takoj zatem je začela upadati gladina Soče pri Gorici. Najhuje je pod ločniškim mostom, saj nad tamkajšnjim jezom preusmerijo večji del vode v kanal, ki vodi proti Fari. Ribe se pod Gorico že zbirajo v večjih tolmunih, ekološka katastrofa je za vogalom; ta predel reke je bogat tudi s soškimi postrvmi, nekaj je tudi lipanov, zato bi bila okoljska škoda izredna.

Upad pretoka so takoj opazili v konzorciju za melioracijo Julijske krajine, z njim sta bila seznanjena tudi ribiški zavod Ente tutela patrimonio ittico in dežela.