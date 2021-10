Sodelovanje med prestolnicama kulture

Nova Gorica (v partnerstvu z Gorico) in Chemnitz bosta danes s podpisom sporazuma v prostorih novogoriške mestne občine formalizirali sodelovanje med Evropskima prestolnicama kulture v letu 2025. Podpisniki so novogoriški župan Klemen Miklavič, župan občine Chemnitz Sven Schulze in goriški župan Rodolfo Ziberna. Dogodku bosta prisostvovala tudi vodja skupine Evropske prestolnice kulture GO! 2025 Neda Rusjan Bric in direktor Chemnitz 2025 Stefan Schmidtke.

Delegacija pod vodstvom župana Chemnitza Svena Schulzeja je v Novo Gorico prispela sinoči. V delegaciji sta tako programski direktor EPK Chemnitz 2025 Ulf Kallscheidt kot direktor Stefan Schmidtke, ki se bosta s člani skupine EPK GO! 2025 pogovarjala o pripravah na leto naslova. Temu bo namenjen današnji dopoldan, ko bo domača skupina EPK gostom obenem predstavila tudi novogoriške kulturne institucije. Sledil bo podpis sporazuma o sodelovanju na novogoriški mestni občini, popoldne pa bo delegacija obiskala Občino Gorica.

Novogoriška mestna občina in nemška občina Chemnitz sta povezani že od 18. decembra 2020, ko je izbirna komisija Evropske komisije izbrala Novo Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 za Slovenijo, medtem ko je bil nemškemu mestu Chemnitz ta naziv dodeljen 28. oktobra 2020. Od takrat med obema mestoma in njunimi prebivalci potekajo izmenjave na različnih področjih, kot so krepitev zmogljivosti, razvoj umetniškega programa in izvajanje kulturne strategije. Z željo po spodbujanju tesnega in prijateljskega odnosa med mestoma in njunimi prebivalci, prepoznavanjem pomembnosti sodelovanja na področju kulture, kreativnosti in umetnosti z vidika Evropskih prestolnic kulture skupaj v obeh mestih v letu 2025 in pozneje, ter v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje na področju kulture okrepilo prijateljsko vez in razumevanje med njunimi prebivalci ter pospešilo razvoj kulture v korist obeh mest, se bo danes odvil podpis omenjenega sporazuma.