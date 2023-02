Sodelovanje pri EPK z lokacijami, dogodki in razpisom za male projekte

Lokacije za dogodke, predlogi za bolj ali manj odmevne prireditve, promocija značilnih krajev in znamenitosti. Ti so nekateri izmed načinov, s katerimi bi občine iz nekdanje goriške pokrajine lahko sodelovale pri projektu Evropske prestolnice kulture. Tako je bilo slišati na včerajšnji seji na sedežu nekdanje pokrajine, kjer so predstavnike občin pričakali goriški župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, direktorica EZTSRomina Kocina in direktor Javnega zavoda GO! 2025 Gorazd Božič.

Ključ v koncentričnih krogih

Uvodoma je o priložnostih Evropske prestolnice kulture spregovoril župan Ziberna. Povedal je, da je to priložnost za celoten teritorij, in ne le za leto 2025, ampak tudi potem. »Jasno je, da bo število dogodkov padalo po letu 2025, vendar si prizadevamo, da bo dediščina ostala,« je povedal. Srce prestolnice kulture sta Nova Gorica in Gorica ter njuna meja, vpliv EPK pa se bo širil onkraj teh dveh mest, na obeh straneh meje. »Naš cilj je ponuditi obiskovalcem vse, kar imamo na voljo v tem prostoru,« je poudaril. Kot že večkrat, se je zaustavil tudi pri kritični točki pomanjkljivega števila nastanitev. »Če pa pogledamo dlje in se gibljemo v koncentričnih krogih po širšem deželnem prostoru, se število nastanitev močno poveča. In ne gre za kraje, kjer bi obiskovalci samo prespali, ampak kjer bodo lahko občudovali še marsikatero znamenitost. Naš cilj ni tisti turist, ki pride in gre, temveč počasnejši turizem, kjer lahko celoten teritorij pokaže vse svoje lepote,« je povedal Ziberna. Tudi v ta namen EZTS pripravlja spletno platformo, kjer bodo zbirali informacije za turiste (in za domačine): od kulturnega programa EPK do nastanitvenih možnosti, mobilnosti in drugih koristnih informacij. Omenjeno orodje bo koristno tudi v letih po tem - 2026, 2027 itd. »Podrli smo in podiramo mejo med Gorico in Novo Gorico;potrudimo se, da poderemo tudi meje med zvoniki (ital. campanilismo),« je pozval kolege župane.

Predsednik EZTS PaoloPetiziol je še dodal, da je raznolikost, ki jo premoremo v FJK, nekaj izjemnega. »Zato moramo o tem ozaveščati celo Evropo, če želimo dati neko prihodnost temu mestu,« je povedal.

Lokacije, dogodki, vidljivost

Direktorica EZTSRomina Kocina je nato orisala vlogo EZTSin Javnega zavoda GO! 2025 ter opisala spletno platformo EZTS ter razpis za male projekte, o katerem je v sredo tekla beseda na prvem informativnem dnevu v Kulturnem domu. »Za pripravo spletne platforme potrebujemo vašo pomoč, informacije iz vaših občin, da lahko ustrezno promoviramo celoten prostor. Druga priložnost za občine pa je sklad za male projekte: občine so med subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis,« je povedala Kocina. Sodelovanje z občinami pa bo že kmalu stopilo v operativno fazo: EZTS bo namreč stopil v stik z vsemi občinami in jih zaprosil za nekatere osnovne informacije, ki bodo podlaga za nadaljnje sodelovanje. Občine bodo prosili za informacije o lokacijah (dvoranah ipd.), ki bi jih lahko dale na razpolago za razne dogodke v sklopu EPK in tudi v dveh letih pred tem. »Pričakujemo, da bo treba organizirati veliko dogodkov, za kar bomo potrebovali veliko različnih lokacij,« je poudarila Kocina. Poleg teh informacij bodo občine prosili za informacije o kulturnih dogodkih, ki jih že prirejajo ali predloge za dogodke, ki bi jih radi priredili. Ob tem bodo lahko občine tudi evidentirale pomembne lokacije, katerim bi rade dale vidljivost v luči turističnega razvoja.