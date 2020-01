Sodnik odredil obdukcijo trupla

Preiskovalni sodnik je odredil obdukcijo trupla Lorenza Sacilotta iz kraja Zoppola pri Pordenonu, 59-letnega motorista, ki je v petek popoldne umrl v prometni nesreči v Neblem v Goriških Brdih. Med vožnjo iz Dobrovega proti Neblemu je zaradi prevelike hitrosti v ostrem desnem ovinku s svojim motorjem tipa Yamaha fzs 1000 zapeljal levo in oplazil najprej en nasproti vozeči avtomobil, nato pa je trčil v naslednje osebno vozilo, ki je pripeljalo po nasprotnem voznem pasu, kar je bilo za motorista žal usodno. Po trku naj bi z glavo udaril v vetrobransko steklo vozila, ki ga je upravljal 38-letni F.E. iz Remanzacca, in obležal. Na prizorišče nesreče so prihiteli novogoriški policisti in reševalci ter poklicni gasilci iz Nove Gorice. Mlajšega voznika, ki je s svojim avtomobilom pristal v obcestnem jarku, so zaradi lažjih poškodb odpeljali na pregled v šempetrsko bolnišnico, 77-letni R.P. iz Osoppa in njegova 80-letna sopotnica pa nista potrebovala zdravniške pomoči.

