Šoferji avtobusov zaskrbljeni ob začetku nenavadnega šolskega leta

v teh dneh se marsikje na Goriškem in na državni ravni zopet začenja pouk. Veliko otrok in dijakov se v šolo vozi z avtobusi. Kdo bo pazil, da bodo potniki spoštovali vse varnostne predpise za preprečitev okužbe s koronavirusom? Sindikalno predstavništvo prevoznega podjetja APT je tudi iz tega razloga zaskrbljeno, zaradi česar so goriškega prefekta Massima Marchesiella in župana Rodolfa Ziberno prosili za sestanek.

»Prefekt je tisti, ki je v mestu odgovoren za varnost in javni mir. Zaradi tega smo zaprosili za srečanje, saj začenjamo novo šolsko leto, ki pa je zaradi covida-19 v marsičem drugačno kot prejšnja leta. Tudi pravila za prevoz potnikov, v tem primeru učencev in dijakov, so se spremenila,« pravi Marko Sosol, predstavnik delavcev podjetja APT in član sindikata FILT-CGIL. »Med vožnjo moramo šoferji biti osredotočeni na to, kar delamo. Ne moremo istočasno paziti, da imajo otroci zaščitne maske, da vsi sedijo ali celo, da število potnikov ne presega predpisanega,« dodaja Sosol. Na državni ravni so namreč odločili, da je lahko na avtobusih zasedenih 80 odstotkov razpoložljivih mest.

Druga težava, ki zadeva specifično Gorico, so prostori, kot je avtobusna postaja pred glavno železniško postajo. »Tam je v jutranjih urah do 1200 ljudi, popoldne pa 2000. Prostor je majhen, ljudje so na kupu. Kako bomo rešili to situacijo? Podobno je pred nekaterimi šolami, na primer v Puccinijevi ulici, kjer so poleg tehničnega zavoda Iti tudi slovenske višje šole. Tam je približno 600 dijakov. Začetek šolskega leta je pred vrati, mi pa nimamo odgovorov na ta vprašanja,« zatrjuje Sosol.