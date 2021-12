Šola in vrtec osrednji skrbi sovodenjske občinske uprave

V sovodenjski občini se je v letošnjem letu nabralo približno pet milijonov evrov javnih del. Levji delež zadeva gradnjo nove osnovne šole, poleg tega so investicije zajele tudi občinsko telovadnico, kolesarsko stezo ob vhodu v vas in še marsikaj. Sovodenjski župan Luca Pisk in odbornica za javna dela Alenka Florenin sta ob iztekajočem se letu podala krajši obračun izvedenih del. »Začeli smo z gradnjo nove osnovne šole, ki naj bi po načrtu bila zaključena približno maja ali junija, seveda če ne bo težav z dobavo materialov. Na odprtju se bomo spomnili tudi 40-letnice poimenovanja šole po Petru Butkoviču Domnu,« pravi Alenka Florenin.

Predvidoma v januarju bo občina objavila razpis za izbiro izvajalca del v zvezi z gradnjo novega vrtca. Stavba vrtca bo delno montažna, zaradi česar naj rok za zaključek del ne bi bil tako oddaljen. Vas naj bi imela nov vrtec ob koncu prihodnjega leta. Ob skrbi za osnovno šolo in vrtec je Občina Sovodnje v preteklem letu poskrbela za kar obsežno prenovo občinske telovadnice.

Kaj pa v novem letu? Že prihodnji ponedeljek, 3. januarja, naj bi se začela dela za obnovo poti znotraj pokopališča v Sovodnjah. Poseg financira občina s 33.000 evri lastnih sredstev. Na vseh petih pokopališčih, torej v Sovodnjah, Rupi, Gabrjah, na Peči in na Vrhu, so med drugim že namestili nove oglasne deske. Do konca januarja bodo tudi zaključena dela za odstranitev arhitektonskih ovir v občinski stavbi. Parkirišče bodo s klančino povezali s stavbo, tako da bodo uporabniki vozička lahko nemoteno vstopali na občino. Parkirišče bodo med drugim razširili tudi na bližnje zemljišče. Vzporedno se nadaljuje postopek za izbiro izvajalca del za prenovo strehe občinske hiše; dela naj bi se začela meseca marca.