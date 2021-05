Šole med poletjem ne bodo samevale ...

Šolske stavbe na Goriškem med letošnjimi poletnimi počitnicami ne bodo samevale. Po zaključku pouka se obeta začetek delavnic, ki jih bodo šole ponujale v sklopu državnega načrta za poletne dejavnosti; šolsko ministrstvo ga je pripravilo, da bi otroci vsaj delno nadoknadili, kar so med šolskim letom izgubili zaradi pandemije. Na goriškem ravnateljstvu bodo delavnice predvidoma zaživele v šolah v Štandrežu, Števerjanu in Bračanu, in sicer od 14. junija za obdobje vsaj treh tednov. V Doberdobu še preverjajo, v katerem okviru bodo delavnice izpeljali. Med starši, ne glede na ravnateljstvo, vlada precejšnje zanimanje.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.