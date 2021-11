Šole, parki in javne površine zaprti še 48 ur (video)

»Na podlagi prvih meritev in preverjanj okoljske agencije Arpa naj ne bi bilo, po včerajšnjem požaru, nevarnosti za splošno prebivalstvo,« je ob zaključku današnje seje na prefekturi povedal goriški prefekt Raffaele Ricciardi. Iz previdnosti, je dodal, bodo občine Moš, Koprivno in Šlovrenc, torej najbolj izpostavljene dimu in okoljskim posledicam požara, zaprle ali podaljšale zaprtje šol, parkov in ostalih javnih površin za vsaj 48 ur.

Gasilci, ki so bili na delu vso noč, danes nadaljujejo z gašenjem požara, ki je v vsakem primeru pod nadzorom. Nadejajo se, da ga bodo danes popolnoma ugasnili. Močan smrad, ki se je včeraj razširil v številnih krajih na Goriškem, je tudi danes še marsikje zaznaven.

V včerajšnjem požaru v nekdanji hali trgovine Bertolini v Ulici Isonzo v Mošu so, kot danes poročamo v Primorskem dnevniku, zgoreli nezakonito skladiščeni plastični odpadki, ki so jih zasegli po dolgi preiskavi in aretaciji šestih oseb.