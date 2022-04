Šolski dvorišči z novimi drevesci

Dvorišči osnovnih šol Otona Župančiča v Gorici in Frana Erjavca v Štandrežu sta od marca še bolj ... zeleni. V sodelovanju z zvezo Legambiente so učenci in učitelji na šolski dvorišči posadili nova drevesa, ki jih je okoljevarstvenikom poklonila deželna drevesnica iz Čente; gre za tri javorje, tri jesene, eno lesko in dve lipi.

V začetku marca so na dvorišču šole Otona Župančiča v Ulici Brolo posadili nekaj manjših sadik in nekaj dni kasneje še dve večji sadiki. K drevescem morajo postaviti še količke in mrežo, ki jih bo zaščitila med košnjo trave. Med sajenjem dreves sta učence nagovorila učitelj Tomaž in članica okoljevarstvene organizacije Sonia, ki sta otrokom povedala, zakaj so drevesa pomembna in kako jih moramo ustrezno saditi. Pred šolo v Štandrežu so posadili tri metre visoko lipo, kot je okoljevarstvenikom predlagala učiteljica Barbara. Za izkop luknje je član okoljevarstvene organizacije potreboval skoraj eno uro, saj so bile v zemlji še korenine kostanja, ki je tam nekoč rastel. Nekaj dni kasneje so učenci drugega razreda skupaj z učiteljico Saro posadili še zadnje drevo; enometrski javor je najmanjši izmed posajenih dreves in zato potrebuje posebno nego. Ko ne dežuje, ga bodo otroci zalivali vsake tri dni.