Sons of Kemet avgusta v Ločniku

V sklopu čezmejnega festivala Glasbe sveta - Musiche dal mondo v organizaciji društva Controtempo iz Krmina in kulturnega umetniškega društva Morgan iz Nove Gorice, ki bo potekal od 28. julija do 6. avgusta med Gorico in Novo Gorico, bo v petek, 6. avgusta, ob 21. uri v Vili Attems v Ločniku koncert benda Sons of Kemet. Britansko jazz skupino filozofa, pisatelja, skladatelja in saksofonista Shabake Hutchingsa sestavljata še Eddie Hick in Tom Skinner ter tubist Theon Cross.

Skupina Sons of Kemet, ki osvaja mednarodno glasbeno sceno, je znana glasnica mednarodnega gibanja Black Lives Matter proti rasizmu in policijskemu nasilju nad temnopoltimi ljudmi. Na enem izmed šestih koncertov v Italiji bo skupina predstavila najnovejši album Black to the future, ki je sad občutkov jeze in razočaranja, ki so jih vzbudili smrt temnopoltega Američana Georgea Floyda in protesti gibanja Black Lives Matter. Vstopnice so na voljo na spletni strani www.vivaticket.it ali na ticket@controtempo.org.

Festival bo na Goriškem nudil še dva večera: v četrtek, 5. avgusta, ob 21. uri bo v Vili Attems v Ločniku koncert angleškega banda Kokoroko, ki velja za eno izmed najbolj karizmatičnih angleških jazzovskih skupin. V torek, 3. avgusta, ob 21. uri vedno v parku Vile Attems pa bo nastop afriške pevke in tolkalke Dobet Gnahoré, ki je tudi zmagovalka nagrade Grammy, in njene glasbene skupine, ki jo sestavljajo kitarist Julien Pestre, tolkalec Mike Dibo in basist Clive Goviden.Festival je nastal v soorganizaciji z društvom Connessioni - Circolo Mario Fain APS in s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine, občin Gorica in Nova Gorica, italijanskega Ministrstva za kulturo in Ministrstva za kulturo RS.