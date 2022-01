Sovodenjci spet stopili na odrske deske

Po dveh težavnih letih so sovodenjski gledališčniki v soboto spet stopili na odrske deske. Pleskarji nimajo spominov je naslov nove igre gledališke skupine Kulturnega društva Sovodnje, ki je v soboto premierno zaživela na domačem odru. Skupina amaterjev se je tokrat preizkusila v komediji, enodejanki Nobelovega nagrajenca Daria Foja, ki na odru prikazuje tragikomične dogodivščine dveh pleskarjev – Alda in Giovannija – v hiši enigmatične vdove. Skupino še vedno sestavljajo Peter in Erik Figelj, Nika Tomsič, Saša Klanjšček, Alida Passon in Jožef Pipan, tem pa so se pridružile Ksaverija Plesničar, ki je sicer že odigrala lik Avrelije v predstavi Avrelija se vrača, ter Tina Balta in Veronika Vizintin. Pod režijo se podpisuje Kristina Di Dio, ki že dolgo let sodeluje s skupino, za tehnični del pa so poskrbeli že izkušeni David Di Giovanna, Alessio Martinelli in Rudi Petejan. Umetniška scena je nastala po zamisli režiserke s fotografijami Dejana Bacicchija in v sodelovanju s podjetjem Grafica Goriziana.

Pleskarja Aldo in Giovanni, ki ju na odru uprizarjata Peter in Erik Figelj, vstopita v hišo enigmatične vdove, da bi se lotila prenavljanja prostorov. Vdova, v vlogi katere igra Ksaverija Plesničar, deli hišo s tremi dekleti – Ano (Veroniko Vizintin), Daino (Niko Tomsič) in Sonio (Tino Balta). Na inšpekcijo prostorov pride tudi župan, ki ga na odru uteleša Jožef Pipan.