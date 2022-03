Sovodenjska in doberdobska sekcija krvodajalcev ohranili darovanja kljub pandemiji

V Ronkah so z včerajšnjim večerom, na katerem so spregovorili o lažnih novicah o krvodajalstvu v obdobju koronavirusa, začeli teden, posvečen krvodajalcem. Višek bo praznovanje četrtega pokrajinskega dneva krvodajalcev, ki se v nedeljo, 3. aprila, ponovno vrača po dveh letih premora zaradi pandemije. Danes bo od 8. do 13. ure za darovanje na voljo krvodajalski avtodom v Ulici Cau de Mezo, v četrtek ob 17.30 pa bo na Drevoredu Serenissima odkritje spomenika krvodajalcem. V nedeljo bo športna palača Armando Filiput gostovala pokrajinski dan zveze krvodajalcev Fidas. Predstavniki krvodajalskih sekcij in gostov se bodo začeli zbirati od 9. ure dalje, ob 9.30 bo na vrsti maša, od 11. ure dalje pa bo potekalo krvodajalsko srečanje. Goste bodo nagovorili predsednik pokrajinske krvodajalske zveze Feliciano Medeot, predsednik ronške sekcije Enzo Zuin, ronški župan Livio Vecchiet in Massimo La Raja, nov primarij transfuzijskega oddelka zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško.

PRIZNANJE 14 ČLANOM

Na dnevu krvodajalca bodo seveda prisotni tudi predstavniki sekcij iz Doberdoba in Sovodenj. Predsednik doberdobskih krvodajalcev Aldo Jarc nam je predstavil stanje v doberdobskem društvu ob koncu leta 2021. Lani je sekcija naštela skupno 163 darovanj krvi in plazme. Kljub pandemiji so tudi leto prej, 2020, zabeležili rekordnih 183 darovanj. Poleg rednega darovanja krvi v transfuzijskem centru v Tržiču in Gorici sekcija enkrat na leto organizira tudi darovanje krvi v avtodomu v Občini Doberdob. Dogodek je vselej uspešen, saj krvodajalci in krvodajalke radi darujejo takorekoč »doma«, ob tej priložnosti se pridružijo tudi novi, predvsem mladi, člani. V doberdobski sekciji imajo 180 članov, od teh je redno aktivnih 140, Jarc pa se jim ob tej priliki zahvaljuje za zvestobo pri darovanju krvi. Na letošnjem osrednjem srečanju v Ronkah bodo zaradi visokega števila darovanj prejeli posebno priznanje sledeči krvodajalci in krvodajalke Robert Devetta, Dario Ferfolja, Martin Marušič, Enrico Cecchini, Emanuele De Benedetto, Marco Padovan, Fabio Sambo, Luca Colja, Aleksandro Devetak, Roberto Ferfolja, Massimo Marchesan, Michele Maroso, Lucia Ferfolja in Erika Skerk. Na priložnostnem večeru, ki ga bo organizirala doberdobska sekcija, bo priznanja podelila še ostalim 28 krvodajalcem in krvodajalkam.

LETOS PRAZNUJEJO 45 LET

Tudi v Sovodnjah se pripravljajo na nedeljsko prireditev, na kateri bodo priznanja prejeli Igor Tomsič, Marko Zotti, Mitja Juren in tudi predsednik sekcije Štefan Tomsič. Spomniti gre, da priznanje na pokrajinskem dnevu prejme, kdor je opravil najmanj 50 darovanj. V Sovodnjah šteje sekcija okoli 200 članov, redno pa jih daruje približno polovica. Kljub pandemiji se je število darovanj v zadnjih letih ohranilo približno na istem nivoju, pravi Tomsič. V letu 2020 so našteli 124 darovanj, v letu 2021 pa 131. Leto 2022 bo posebej slovesno za sovodenjsko sekcijo, saj bodo praznovali 45. obletnico ustanovitve.