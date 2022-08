Sovodnje in Števerjan nista več »beli« občini

Sovodnje in Števerjan nista več »beli lisi«. Podjetje Open Fiber, ki skrbi za razvoj širokopasovnega dostopa do interneta v številnih krajih Furlanije - Julijske krajine, je v obeh slovenskih občinah dogradilo in tesitralo infrastrukturo, ki bo občanom omogočala dostop do hitrega interneta preko optičnega kabla oz. tehnologije FTTH (Fiber to the Home) ali pa tehnologije FWA (Fixed-Wireless-Access), s pomočjo katere se uporabniki povežejo z internetom prek radijskih valov, torej brez uporabe telefonskih kablov. To se bo kmalu zgodilo tudi v Doberdobu, kjer pa infrastrukture še niso predali namenu.

Podjetje Open Fiber ni ponudnik internetnih storitev: njegova vloga je oddajanje dostopa do omrežja operaterjem na svobodnem trgu, zato morajo zdaj števerjanski in sovodenjski občani sami preveriti pokritost lastnega doma ali podjetja na spletni strani www.openfiber.it ter stopiti v stik z razpoložljivimi ponudniki za sklenitev pogodbe. Javni razpisi predvidevajo, da mora biti v t.i. »belih lisah« omrežje Open Fiber oddaljeno največ 40 metrov od hiš in drugih zasebnih objektov. Po vlogi zasebnika za pridobitev storitve izbrani operater po skupnem ogledu kraja določi, kako povezati stanovanje oz. podjetje s kablom iz najbližjega telekomunikacijskega cestnega jaška, v primeru sistema FWA pa bo nameščena majhna antena na točki, ki bo najbolj primerna za povezavo z oddajnikom.