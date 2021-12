Spet iščejo logotip za EPK

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) je te dni ponovno objavilo javni natečaj za izdelavo logotipa oz. blagovne znamke in celostno grafično podobo Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica 2025. Prijave zbirajo do 9. februarja. Prvi razpis so objavili že poleti, a se ga je komisija odločila ponoviti.

Po pregledu vseh 51 prispelih vlog in upoštevanju podanih kreativnih rešitev na razpisu za branding znamke GO! 2025 je komisija v začetku novembra sprejela sklep, da se razpis ponovi, saj se je večina prispelih predlogov preveč opirala in v svoje rešitve dodajala elemente drugih logotipov Evropskih prestolnic kulture in nedosledno upoštevala zahteve razpisa, so zapisali na spletni strani EZTS GO in dodali: »Komisija tudi meni, da se velik del rešitev kreativno ponavlja, obenem pa so predstavljene rešitve generične.«