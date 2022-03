Spet kandidira

Tržiška županja Anna Cisint se bo tudi na naslednjih občinskih volitvah potegovala za župansko mesto. V soboto je kandidaturo uradno potrdila na volilnem shodu v tržiški piceriji Marinelli, kjer so bile zastopane vse krajevne desnosredinske stranke.

»V čast mi je sprejeti kandidaturo, potem ko me je veliko ljudi zaprosilo, naj to storim; od političnih predstavnikov do tržiških občanov, ki se jim zahvaljujem za podporo in zadoščenja, ki mi jih dajejo dnevno,« je povedala Anna Cisint. »Kandidaturo sprejemam s srcem, ker ljubim Tržič in hočem vliti dodatno perspektivo mestu, ki je še pred nekaj leti bilo na kolenih,« je poudarila županja, ki je nato nanizala nekatere izmed uresničenih projektov. Omenila je 600.000 evrov, ki jih je občina prihranila pri asfaltiranju cest, tako da je tovornjake preusmerila izven mestnega središča; poleg tega so vložili dvanajst milijonov evrov v prenovo in vzdrževanje cest in pločnikov; poudarila je tri osrednje prispevke NOO ter ukrepe na področju šolstva in turizma.