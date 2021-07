Državna cesta št. 55 je bilo ponovno prizorišče prometne nesreče z udeležbo motorista. Pri Devetakih se je nedeljo okrog 23.30 ponesrečil motorist, ki je po trčenju z avtomobilom obležal na tleh. Na kraj so prihiteli reševalci iz deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so poškodovanega motorista odpeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga prejeli na zdravljenje z rumeno triažno kodo