Po dolgem obdobju zatišja, ki ga je povzročil covid-19, je v jameljskem večnamenskem središču spet odmeval glas harmonike. Kljub težavam zaradi pandemije so v društvu Kremenjak uspeli speljati do konca glasbene tečaje, nakar so prejšnji teden poskrbeli še za zaključni nastop. Predstavili so se učenci tečaja diatonične harmonike, letos jih je bilo skupno dvajset, tako odrasli kot mladi, ki jih poučuje prof. Zoran Lupinc. Večer sta uvedla pozdravna nagovora doberdobskega župana Fabia Vizintina in Kremenjakovega predsednika Bruna Orettija; ob zaključku nastopov so podelili priznanja tečajnikom, večer je zatem sklenil nastop dvanajstčlanskega harmonikarskega orkestra pod vodstvom prof. Zorana Lupinca. V društvu so zelo zadovoljni, da je bil odziv domačinov zelo dober, čeprav so morali med večerom nositi masko in spoštovati varnostno razdaljo. Ob zaključku poletja se bodo začeli novi tečaji harmonike za mlade in odrasle; za informacije sta na razpolago telefonski številki 335-6945789 (Bruno) in 338-8962776 (Franko).